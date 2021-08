PSG : Neymar déjà au cœur d'une polémique avant son retour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il ne reprend l'entraînement que demain avec le PSG, Neymar Jr (29 ans) fait déjà beaucoup parler. En cause ? Sa présumée prise de poids alors que les photos de ses vacances à Ibiza laissent à penser que la star s'est lâchée pendant ses vacances...

Neymar a-t-il bien contrôlé son relâchement ?

Critiqué par les supporters du PSG, Neymar n'a pourtant pas grossi... Assure son entourage au Parisien, agacé de devoir répondre à ce genre de polémique : « Il passe les mêmes vacances que d'habitude. Ne soyez pas inquiets. Il sera prêt à combattre avec le PSG ».

Selon le diététicien Michel Martino, consultant auprès des clubs de L1 depuis une dizaine d'années et habitué à ce genre de situation, ce qui compte ce ne sont pas les « relâchements » de la période estivale... Mais de bien gérer ceux-ci : « En général, en fonction du gabarit du joueur, on peut appliquer un pourcentage de variation de 2 à 3% du poids du corps et aboutir à une limite de 1 à 3 kg de prise durant les vacances ». Neymar-t-il bien respecté les limites ? Réponse vendredi lors de son passage à la pesée à Paris...