PSG : Neymar en dit plus sur sa prolongation de contrat

C'est la fin d'un feuilleton qui tenait en haleine les fans de ballon rond ces derniers mois. Après des semaines de négociations et de rumeurs, Neymar a paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Transféré vers le club de la capitale en 2017 pour un montant record (222 millions d'euros), l'international auriverde est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2025, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.

Interrogé sur sa prolongation de contrat au micro de Téléfoot, Neymar a expliqué son choix et n'a pas oublié de dévoiler ses objectifs pour les prochaines saisons. "La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement mon bonheur. C’est incroyable de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. J’ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Je pense que je me suis amélioré en tant que personne, en tant que joueur aussi".

"On a un excellent entraîneur qui va très certainement nous apporter beaucoup dans le futur. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet. Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le club au sommet, parmi les meilleurs, et on s'en rapproche." La prolongation de Neymar désormais actée, place désormais à celle de Kylian Mbappé ?

