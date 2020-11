PSG : Neymar et Leonardo ont choisi un favori inattendu pour remplacer Tuchel

Le PSG traverse une nouvelle période de turbulences. Mal embarqués en Ligue des champions avec deux défaites à leurs actif en trois matches, les hommes de Thomas Tuchel doivent vite réagir samedi en L1 contre le Stade Rennais (21h).

En attendant ce choc au Parc des Princes, les rumeurs vont bon train sur un possible départ de Thomas Tuchel. Si même un résultat négatif ce week-end ne devrait pas l’envoyer aux oubliettes, L’Équipe assure que Doha commence à regarder la situation de très près en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, qui passe son confinement dans le Golfe.

Leonardo de Araujo, director técnico del PSG, habría valorado la idea de colocar a Thiago Motta, el ex azulgrana, como alternativa, con el apoyo de Neymar, Rafinha y otros jugadores. Pero desde Doha (Qatar) se quiere un técnico de mayor historial si se cargan a Thomas Tuchel. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) November 5, 2020

Motta, le favori de Leonardo et Neymar ?

Le quotidien sportif a même déjà établi une liste de 3 techniciens susceptibles de remplacer l’entraîneur allemand du PSG en cas de sellette : Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri et Thiago Motta. Francesc Aguilar assure même que le dernier cité serait en pole position... avec l’aval de certains joueurs, dont Rafinha et Neymar. « Leonardo aurait réfléchi à l’idée de placer Thiago Motta au PSG avec l’appui de Neymar, Rafinha et d’autres joueurs, glisse le journaliste de Mundo Deportivo. Mais depuis Doha, on veut un technicien plus expérimenté en cas de départ de Thomas Tuchel. »