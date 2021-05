PSG : Neymar et Paredes ont fait la misère à une pépite parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Jeune attaquant formé au PSG, Kenny Nagera (19 ans) a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la victoire à Strasbourg le 10 avril dernier. Des débuts qui lui ont permis de se faire une petite place dans le vestiaire auprès des stars franciliennes, lui qui était du déplacement à Munich en Ligue des Champions.

Dans Onze Mondial, en kiosques depuis ce jeudi, la « pépite » a raconté l'accueil que Neymar lui avait réservé : « Comme j’avais fait mes premières minutes avec les pros, j’ai subi le bizutage. Neymar et Leandro Paredes m’ont attrapé avant le début de la séance et m’ont coupé les cheveux. Je voulais mettre un bonnet, mais ils ont refusé, j’ai respecté et fait la séance avec la coupe de cheveux qu’ils m’ont faite. Et voilà. Je suis bien intégré. Depuis ma première en Ligue 1, je me sens à l’aise. Je suis dedans ».

Mbappé – Neymar, ils sont « spéciaux »

A l'occasion de cet entretien, Kenny Nagera a fait part de son admiration pour le tandem Neymar – Mbappé, qu'il côtoie désormais au quotidien. « Ils sont spéciaux ! Ce sont de très grands joueurs. Je ne sais pas comment les décrire, il faut voir et vivre le truc pour comprendre. Je m’inspire énormément d’eux, il n’y a que ça à faire. Je les regarde et franchement, ils réalisent des trucs de fou. C’est impressionnant. Ils ont des qualités hors du commun. On a déjà fait un petit jeu, j’étais en pointe, Neymar à gauche et Mbappé à droite. Franchement, c’était beau à vivre. Je faisais des appels, je recevais des beaux ballons. Parfois, je ne faisais même pas l’appel et ils me mettaient le ballon. Du coup, ils me reprenaient et me disaient ce que j’aurais dû faire. C’est un autre monde ».