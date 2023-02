PSG : Neymar fait une promesse aux supporters parisiens

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Neymar est incontestablement l’un des meilleurs joueurs brésiliens de l’histoire du football. Au début du mois de février, le numéro 10 parisien a remporté son sixième Samba d’Or (le troisième d’affilé). À l’occasion, il s’est confié au média “Sambafoot“ et a profité de l’occasion pour envoyer un message aux supporters parisiens.

Interrogé sur la capacité du PSG a remporté la Ligue des Champions, il a répondu : « Nous voulons tous gagner. C’est pourquoi je n’utiliserai pas le verbe pouvoir, car cela peut donner l’impression que c’est facile et ce n’est pas le cas ». Par la suite, il a fait une promesse aux supporters du club de la capitale : « Ce que je peux garantir, c’est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputons et nous espérons les remporter toutes et remporter ce titre. Je peux dire qu’il n’y aura jamais de manque d’engagement.

Malheureusement, l'attaquant brésilien s'est blessé contre le LOSC, lors du week-end dernier, ce qui pourrait rendre la tâche encore plus difficile au club de la capitale.