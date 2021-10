PSG : Neymar forfait contre Leipzig !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

PSG-Leipzig, c'est l'affiche du prochain match de C1 du club de la capitale demain soir. Un rendez-vous que Neymar va rater. Le Brésilien va en effet déclarer forfait, touché aux adducteurs, annonce le site officiel du club ce lundi. Neymar est rentré blessé de sélection. Il restera aux soins pendant quelques jours.