PSG : Neymar inquiète, Pochettino responsable de la blessure de Kimpembé ?

Le PSG n'affrontera Pays de Cassel que demain soir en 16es de finale de la Coupe de France mais c'est surtout le choc face au Bayern Munich en Champions League qui retient l'attention. Le match aller, au Parc des Princes, aura lieu dans 23 jours et l'état de forme de deux stars inquiète beaucoup Christophe Galtier et son staff. Notamment Neymar. Le Brésilien, qui a multiplié les infiltrations à sa cheville meurtrie pendant la Coupe du monde avec le Brésil, n'est que l'ombre de lui-même actuellement. "En interne, on s'interroge sur le délai nécessaire pour que le maître à jouer retrouve la forme", peut-on lire dans L'Equipe. Etant entendu qu'il peut continuer d'être l'ombre de lui-même pendant trois semaines mais que face au Bayern, il se devra d'être au top.

Même interrogation du staff concernant le retour au top de Presnel Kimpembé. Victime d'une blessure au tendon d'Achille en septembre, le colosse devrait participer aux séances collectives d'ici huit à dix jours, selon Galtier. Mais L'Equipe apporte une précision lourde de sous-entendus : "La blessure de "Presko" n'est pas anodine et intervient après plusieurs années où le champion du monde ressentait des douleurs dans cette zone". Ce sont donc les staffs précédents, ceux de Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, qui n'ont pas fait le nécessaire en reposant le joueur pour qu'il se soigne. Et c'est aujourd'hui à Christophe Galtier de payer les pots cassés...