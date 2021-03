PSG : Neymar, le Barça, les dates FIFA ... Mauricio Pochettino n'élude aucun sujet

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Le point santé

Face à Brest, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé, de retour de suspension mais également sur Marco Verratti et Angel Di Maria. Moise Kean est absent pour cause de Covid-19. Neymar Jr qui s'est entraîné partiellement avec le groupe n'est pas encore apte. Juan Bernat poursuit sa rééducation. Alesandro Florenzi suit une évolution favorable.

Sur le retour de Neymar

« Il ne sera pas au match demain mais on est très content de son évolution et nous verrons dans les jours à venir s'il pourra faire partie du groupe contre Barcelone ».

Sur la problématique des matchs internationaux de mars

« C'est un thème difficile à aborder maintenant. C'est compliqué, car c'est une question qui évolue en fonction des Fédérations, des gouvernements de chaque pays, de la FIFA bien sûr. C'est difficile de trouver un équilibre entre tous. Il y a un travail commun à mener pour trouver la meilleur solution ou au moins la plus équitable pour les Fédérations et les clubs. En cette période de Covid, c'est un facteur déterminant. Il faut protéger les joueurs tout en trouvant le moyen que la compétition soit la plus équitable possible en prenant en compte les objectifs de chacun. On connait la complexité de la situation et on se met à disposition des instances pour que la meilleure solution soit trouvée ».

Le match de Brest pour préparer au mieux le choc face au Barça ?

« On veut donner de la valeur et de l'importance au match de Coupe de France. Ce sera un match difficile. Brest nous rendra la vie difficile. Je ne prépare pas encore une équipe pour Barcelone. Notre concentration va sur le match de demain. C'est la meilleure façon de préparer la suite ».

Son avis sur Kylian Mbappé

« Nous avons une relation naturelle, très bonne. Elle a été construite en deux mois mais c'est une bonne personne. Sans aucun doute, le club et moi-même voulons qu'il reste. C'est un joueur sur qui l'on compte. Si on me demande mon avis, c'est un joueur très important et j'aimerais qu'il reste de nombreuses années ici au PSG. »