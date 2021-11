PSG : Neymar mettrait Messi et Cristiano Ronaldo à l’amende

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Neymar (29 ans) est retombé dans ses travers. Même s’il a offert une passe décisive à Lucas Paqueta contre la Colombie et a envoyé le Brésil au Qatar ce week-end, l’attaquant du PSG s’est pris le bec avec l’arbitre du match. Et n’a pas non plus brillé dans ses tentatives sur le pré,

Le Brésilien n'a ainsi réussi qu’un seul dribble (sur 5 tentatives) et a perdu pas moins de 27 ballons ! En attendant ses retrouvailles avec Lionel Messi dans la nuit de mardi à mercredi, Cafu a dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote tout en le rappelant à l’ordre au niveau de son professionnalisme.

« Neymar est techniquement meilleur que Messi, meilleur que Cristiano, mais il doit assumer la responsabilité d'un leader, d'un capitaine, d'un crack, a-t-il déclaré dans Marca. Vous devez vous consacrer à 100% au football. Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais je suis meilleur que les autres latéraux droits parce que c'est ce à quoi je me suis consacré, à être un athlète professionnel. »

