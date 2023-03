PSG : Neymar opéré avec succès

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Nous en parlions plus tôt dans la journée : Neymar a bien été opéré à Doha de sa cheville meurtrie le 19 février contre Lille (4-3) par les professeurs Peter D’Hoodge et James Colder. Le PSG a annoncé que tout s'est bien passé : « L’opération s’est bien déroulée. Le joueur va désormais respecter un protocole de repos et de soins ». Celui-ci devrait durer entre 3 et 4 mois, ce qui confirme que le Brésilien ne reviendra bien que la saison prochaine...