PSG : Neymar prépare un come-back tonitruant, il muscle déjà son jeu !

Touché à la cheville et sur le flanc jusqu'au début d'année 2022, Neymar Jr ne prend à la légère sa rééducation. Si on l'a parfois connu moins impliqué avec Paris, le Brésilien est cette fois-ci déterminé à revenir vite pour épauler ses amis Lionel Messi et Kylian Mbappé au sein de la MNM... Et il n'hésite pas à le montrer sur Instagram.

Bien qu'encore en béquille, « Ney » a déjà amorcé le travail athlétique, en axant pour l'heure ses efforts sur le haut du corps. En espérant que son physique ne le lâchera plus.

Pour rappel, Neymar s'est blessé sur la pelouse de Saint-Etienne après un contact involontaire avec Yvann Maçon, contact sur lequel sa cheville a tourné.