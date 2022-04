PSG : Neymar pris à partie par le nouveau pire ennemi de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Neymar (30 ans) s’est illustré samedi à Clerrmont en étant dans quasiment tous les bons coups de la large victoire du PSG (6-1). Cela n’est pas suffisant pour Jérôme Rothen, qui en veut à mort à l’attaquant brésilien.

« Il y a un truc qui m’a énervé tout le week-end, c’est les déclarations de certains, a-t-il pesté au micro de RMC Sport. Neymar, mais tais-toi ! Tu nous mets trois buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis 5 buts en deux matchs ? Il nous prend tous pour des cons, des jambons. (…) On lui demande au moins un minimum de respect, sois bon contre Marseille parce que c’est le dernier gros match sur lequel les supporters t’attendent. »

Déjà pourfendeur n°1 de Lionel Messi depuis qu’il porte me maillot du PSG, et qu’il encourage d’ailleurs à le quitter en fin de saison, ce même Rothen en a remis une couche sur son acolyte brésilien. « Ça ne va pas effacer le reste. Je pense que la majorité des gens ont envie de voir Neymar s’en aller au mois de juin, a-t-il soufflé. Et comme par hasard, à force de dire et de constater, aujourd’hui à Doha ils se posent la question. Ils ont mis du temps mais ils se disent que c’était une mauvaise idée, de le prolonger et de l’avoir pris. »

💥 @RothenJerome : "Neymar, tais-toi ! Tu viens faire le malin après ton triplé à Clermont (...) Il nous prend pour des cons." #RMClive pic.twitter.com/WjBBtPRFW1 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 11, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur