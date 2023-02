PSG : Neymar réagit à sa nouvelle blessure, Mbappé à son chevet

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lors de la victoire ce dimanche du Paris Saint-Germain face au LOSC (4-3), comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Neymar s'est de nouveau fait une entorse de la cheville droite.

Le beau message de soutien de Mbappé à Neymar

Forfait pour le Clasico contre l'Olympique de Marseille et grandement incertain pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, la star brésilienne a réagi à sa nouvelle blessure en story de son compte Instagram. "Encore et encore", a écrit Neymar en postant une photo de sa cheville, accompagné d'un émoji triste. Toujours sur Instagram, Kylian Mbappé a apporté son soutien à son coéquipier par un beau message : "Restes fort Neymar ! Toute l’équipe t’attend très bientôt. On est ensemble, frérot !"

🤝 Le beau message de soutien de Kylian Mbappé à Neymar sur Instagram... 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/CZBg0XKKWb — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 20, 2023

