PSG : Neymar réagit à son retour à Paris

Éliminé avec le Brésil dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Neymar a fait son retour ce jeudi au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain tout comme son compatriote, Marquinhos.

"Retour à l’entraînement avec l’ambition de gagner, toujours"

Sur son compte Instagram, la star brésilienne a posté un message conquérant à l'approche du début de la seconde partie de saison, qui s'annonce palpitante pour le PSG. "Passer quelques jours au Brésil, c’était bien parce que j’ai revu mes amis et ma famille. Ce sont eux qui me recomposent la plus part du temps. Retour à l’entraînement avec l’ambition de gagner, toujours."

Fabien Chorlet

Rédacteur