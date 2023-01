PSG : Neymar rejoint Mbappé et Messi pour ses vœux pour la nouvelle année

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dévasté par l'élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde, Neymar est allé panser ses plaies au pays. Et il est revenu très motivé à Paris, bien qu'il ait dû faire une croix sur les festivités de la fin d'année qu'il aime tant et bien qu'il ait été expulsé contre Strasbourg (2-1), ce qui lui a valu de manquer le choc à Lens ce soir. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fait part de ses ambitions pour 2023 :

"Je vais passer la fin d’année ici (à Paris), à m’entraîner pour courir après mon but avec le PSG. La Ligue des champions et le championnat de France, nous les chasserons tous. Et à vous tous qui avez suivi tout ce qui s’est passé en 2022, qui touche à sa fin, j’espère que vous pourrez atteindre vos objectifs et vos rêves en gardant toujours la foi. Une bonne année 2023 à vous tous." Le Brésilien a donc la même ambition que Kylian Mbappé et Lionel Messi !