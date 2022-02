PSG : Neymar remporte un trophée inattendu

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Depuis 14 ans, le site Samba Foot décerne son Samba Gold, récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Le trophée "prend en compte les statistiques, le rôle de l’athlète, ses réalisations et son impact général dans son club du début à la fin de l’année civile", explique le site. Etrangement, pour 2021, c'est Neymar qui a été sacré. Et ce alors qu'il n'a pas remporté de trophée majeur et a été blessé, sans compter qu'il a perdu la Copa America à domicile en juillet dernier...

En outre, l'attaquant du PSG a devancé Samba Foot puisqu'il a annoncé son sacre sur Instagram avant que le site ne l'ait fait ! C'est la cinquième fois qu'il est récompensé, la deuxième consécutivement. On ne connaît pas encore le reste du classement. A signaler que Samba Foot a décerné pour la première fois son trophée à une joueuse.

🔴 Neymar Jr 🇧🇷 a remporté le Samba Gold 2021 !



🏆 Ce trophée récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe



📲 Instagram de Neymar #PSG pic.twitter.com/qUV58lE3ID — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2022