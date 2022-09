PSG : Neymar s’en est pris à un autre coéquipier que Mbappé, Ramos s’interpose !

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Les relations entre Neymar et Kylian Mbappé sont toujours aussi fraîches. Comme évoqué plus tôt ce matin, les deux stars du PSG ont bien du mal à retrouver leur entente cordiale du début de leur relation et la moindre friction fait des étincelles.

D’après L’Équipe, le clan Neymar serait véhément parce qu’il ne comprend pas comment le club a pu donner les clés de la maison PSG à Mbappé cet été. Chez Ney, cette frustration peut prendre d’autres formes.

Le quotidien sportif rapporte ainsi que, à l’entraînement, il y a une quinzaine de jours, Neymar a eu une réaction déplacée envers un jeune coéquipier dans un exercice anodin. Il a fallu l’intervention de Sergio Ramos pour apaiser le Brésilien ! Ambiance...