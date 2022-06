PSG : Neymar s'est fait une grosse frayeur

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Un avion qui appartient au joueur du PSG Neymar (30 ans) a été obligé d’effectuer un atterrissage d’urgence ce mardi après avoir émis un appel de détresse, indiquent les journaux anglais dont le Sun. Ce jet privé se serait posé en toute sécurité au nord-est du Brésil après avoir décollé de la Barbade, une petite île située dans la mer des Caraïbes.

Aucune information n’a été publiée concernant la présence ou non de l’attaquant dans cet avion. Mais quelques heures plus tôt, Neymar avait publié une photo sur son compte Instagram en compagnie de sa sœur, Rafaella, avec qui il posait sur le tarmac de l’aéroport. À la sortie de l'avion, Neymar aurait pris des photos avec des employés de l'aéroport, avec le sourire.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa.

Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO