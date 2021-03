PSG : Neymar s'est imposé un traitement de choc pour revenir face au Barça

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans ses temps de passage pour un retour avant le 10 mars, date du match retour entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes, Neymar Jr est prêt à de nombreux sacrifices pour se mesurer à son ancien équipe. Comme le rapporte la journaliste Isabela Pagliari, chroniqueuse pour Europe 1 et proche du clan des Brésiliens, « Ney » a beaucoup planché sur sa préparation invisible.

Un régime vegan pour revenir plus vite

« Neymar a commencé une diète, il mange que vegan. Pendant cinq jours, il a fait une diète sans viande pour essayer de récupérer son corps le plus rapidement. Ensuite, il faisait beaucoup de soins toute la journée. Il a chez lui une machine d’oxygène qui aide à une meilleure récupération des muscles », raconte la journaliste brésilienne, qui dépeint un Neymar focalisé et désireux d'être à 100% pour le Barça : « Moi si j’étais coach, je mettrais Neymar face à Barcelone et je gérerais son temps dans ce match-là parce que c’est un match capital pour le PSG ».

Isabela Pagliari l'assure, en ce moment Neymar ne pense qu'à Paris actuellement : « Je sais que Neymar veut rester et va rester, mais je ne sais pas quand ils vont l’annoncer. Sa blessure a retardé l’annonce parce il s’est blessé avant le match face à Barcelone. Peut-être qu’ils voulaient parler de la prolongation avant et maintenant ils essayent de gérer mieux que ça. Neymar est totalement focalisé sur le projet du PSG ».