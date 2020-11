PSG : Neymar s’est mis en mode Cristiano Ronaldo dans le vestiaire parisien

S'il n'a pas toujours renvoyé une impression de sérieux dans son travail quotidien avec le Paris Saint-Germain, Neymar Jr (28 ans) a beaucoup changé depuis l'an passé. Désormais heureux dans la Capitale française, apprécié d'un vestiaire où il se sent bien, le Brésilien suscite même l'admiration des recrues estivales.

« Neymar ? Il faut suivre son exemple »

Invité de l'émission « Top of the foot » lundi soir sur RMC, Alessandro Florenzi a dépeint une attitude et une discipline qu'on ne connaissait pas forcément avec « Ney » : « Celui qui m'impressionne le plus dans le vestiaire ? Neymar. Quand vous voyez un joueur en match, vous ne le voyez qu'une fois. Mais quand vous le voyez à l'entraînement, son engagement, comment il travaille au quotidien, comment il veut aider les autres, c'est un leader. Il faut suivre son exemple ».

Moins fêtard que par le passé, davantage dans le travail, Neymar Jr a-t-il enfin saisi l'exigence qu'il fallait adopter pour se rapprocher de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo ?