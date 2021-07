PSG : Neymar tente une expérience capillaire, la toile se lâche

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Actuellement en vacances à l'issue d'une saison harassante ponctuée par une finale de Copa America perdue sur son sol face à l'Argentine (0-1), Neymar Jr se relaxe actuellement au Brésil. Ces dernières heures, la star du PSG s'affichait en charmante compagnie en train de travailler son nouveau look.

Nouveau percing et tresse blonde, « Ney » - qui n'était pas au mariage de Marco Verratti et Jessica Aïdi à Paris hier (contrairement à Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi ou encore Salvatore Sirigu) – est passé entre les mains de la styliste auriverde Furinho de Ouro... Et le résultat ne plait pas à tout le monde.

« Ça fait plaisir de revoir Mia Frye », a écrit un internaute sur Twitter. « C'est pour nettoyer les pelouses après chaque chute », avance un autre mettant en avant une serpillière jaune. Du côté marseillais, on rappelle également que cette coupe ressemble étrangement au "raté" de Dimitri Payet qui avait beaucoup amusé les fans du PSG. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la toile est plutôt moqueuse.

On vous laisse juger sur pièce :

C'est pour nettoyer les pelouses de L1 après chaque chute ? pic.twitter.com/wJrc83CEO4 — Pronostiqueur de merde ? (@Pronos_de_merde) July 16, 2021