PSG : Neymar titille un record de Messi

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Au cœur des critiques depuis plusieurs jours, Neymar s’est réveillé lors de la victoire dans la nuit de jeudi à vendredi du Brésil face à l’Uruguay (4-1), dans les cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022.

En plus de deux passes décisives délivrées à Raphinha et Gabriel Barbosa, la star du Paris Saint-Germain a inscrit son 70e but avec la Seleçao d’un frappe puissante après un contrôle orienté de la poitrine. Le tout en 115 sélections. Une nouvelle réalisation qui permet à Neymar de se rapprocher du record de son coéquipier du PSG, Lionel Messi, qui est le meilleur buteur sud-américain de l’histoire avec 80 buts.

Meilleurs buteurs sud-américains en sélection A :



🥇 Messi 🇦🇷 80 ⚽️

🥈 Pelé 🇧🇷 77 ⚽️

🥉 NEYMAR 🇧🇷 70 ⚽️



Le joueur du PSG a ouvert le score pour les siens face à l'Uruguay. pic.twitter.com/iflEUTVUPJ — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 15, 2021