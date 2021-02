PSG : ni Neymar, ni Mbappé, Rafinha dévoile le coéquipier qui l'impressionne le plus

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans une longue interview parue ce lundi dans Le Parisien, Rafinha évoque sa vie à Paris, où il a signé en octobre, à la toute fin du marché estival. Bien acclimaté, selon ses dires, le milieu de terrain brésilien a longuement évoqué la confrontation à venir avec son ancien club, le FC Barcelone, en 8es de finale de la Champions League, lui qui était dans le camp d'en face au moment de la remontada (6-1 en 2017). Mais il a aussi parlé des qualités de ses coéquipiers. Et, surprise, ce n'est pas Neymar ou Kylian Mbappé qui l'impressionne le plus !

"Verratti évolue à un niveau au-dessus"

"Je le savais avant et tout le monde sait qu'il est très fort, différent des autres. Mais, sincèrement, Marco Verratti… (il s'arrête, lève les yeux au ciel). Il évolue à un niveau au-dessus. C'est un joueur incroyable."

Et justement, Rafinha aimerait évoluer plus régulièrement aux côtés de l'Italien. Au sujet de son positionnement, il a déclaré au Parisien : "Celle où je me sens le plus à l'aise, c'est au milieu de terrain. C'est vrai que j'ai été habitué à jouer à différents postes, comme attaquant, comme ailier droit, dans un milieu à deux… Je vais là où l'entraîneur me demande. Mais j'aime surtout évoluer dans l'axe. Par exemple, avec Mauricio, les milieux évoluent soit à deux à plat, soit dans une position plus avancée. C'est là où je me sens le mieux".