PSG – Nice (2-1) : Ménès fait part de ses inquiétudes avant le choc face au Barça

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la difficile victoire du PSG contre Nice (2-1) samedi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. A quelques jours du match face au FC Barcelone, le consultant du CFC se pose beaucoup de questions.

Le second acte « pathétique » fait douter Ménès

« Que le PSG n’ait pas été bon, c’est une affaire entendue. Maintenant, est-ce parce qu’ils ne sont globalement pas bons depuis le début de la saison ? Parce qu’ils ont perdu Di Maria, Verratti et Neymar en deux rencontres ? Parce qu’ils ont joué sur la pointe des pieds à trois jours du match à Barcelone ? Je pense qu’il y a un peu de tout ça », a-t-il écrit en préambule.

« Pas emballé » par Paris, Pierre Ménès met surtout en avant le « second acte pathétique » des hommes de Mauricio Pochettino. « Paris était balloté et n’existait plus au milieu. Et il a fallu une très belle action de la ligne d’attaque parisienne, avec un bon centre de Mbappé, une remise intelligente et acrobatique d’Icardi pour la tête de Kean, pour que Paris l’emporte et prenne trois points importants dans une saison où le titre est encore loin d’être acquis - voire en danger », a-t-il conclu.