PSG - Nîmes (3-0) : Pochettino et Kimpembé donnent rendez-vous à l'OM

Trois jours après avoir été surpris par Lorient (2-3) au Moustoir, le PSG a rectifié le tir face à Nîmes (3-0) hier soir. Dans le jeu, il y a encore beaucoup à redire mais, au moins, les champions de France restent au contact de Lille et de l'OL au classement. Et ils se présenteront dimanche au Vélodrome en confiance, alors que l'OM, lui, vit un véritable cauchemar depuis une semaine. En tout cas, Presnel Kimpembé et Mauricio Pochettino sont déjà dans le match !

Kimpembé : "Pour un Parisien comme moi, ça me tient à cœur"

Interrogé après la victoire sur Nîmes sur la situation de l'OM et la mise à pied d'André Villas-Boas, l'entraîneur argentin a expliqué : "Je suis triste quand il y a une situation comme ça pour un entraîneur. Je connais bien André (Villas-Boas)... mais je ne suis pas sûr que ca change quelque chose pour dimanche, car un derby est un derby".

Son capitaine du soir, Presnel Kimpembé, enfant du club, ne veut pas faire de sentiment : "On va s’attendre à un Classico difficile. Les Classicos ne sont jamais facile. Pour un Parisien comme moi, ça me tient à cœur. C’est quelques choses de très important. C’est le rêve de tous Parisiens de jouer des matches comme ça. On va y aller en espérant rapporter les trois points à la maison".