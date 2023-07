PSG : nouveau clash à venir entre le couple Wanda Nara – Mauro Icardi et China Suarez ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si China Suarez est à l'origine des premières grosses tensions publiques entre Mauro Icardi et Wanda Nara, l'actrice argentine s'est vite éloignée de l'attaquant du PSG face à la polémique. Pour autant, Wanda Nara n'a jamais pardonné à « la China » qu'elle a accusé d'être une « vache » et une « briseuse de ménage ». Wanda Nara et China Suarez nominées dans deux catégories différentes ! D'après la presse locale, un nouvel acte de ce ménage à trois aux allures de Télénovela pourrait avoir lieu ce dimanche lors des « Premios Martin Fierro 2023 », l'équivalent des Oscars de la télévision en Argentine. En effet, Mauro Icardi sera présent en compagnie de ses enfants pour soutenir sa femme Wanda Nara, présentatrice de Masterchef et nominée dans une des catégories... Sauf Eugenia « China » Suarez est, elle aussi, annoncée sur l'évènement car nommée dans une autre catégorie. La cérémonie sera même diffusée en direct sur la chaine Telefe. Il paraît quand même assez peu probable qu'on assiste à un clash entre Wanda Nara et China Suarez devant les projecteurs mais il faudra suivre ce qui peut se passer en coulisses... Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce dimanche, le couple Wanda Nara - Mauro Icardi va croiser China Suarez à l'occasion d'un évènement important en Argentine : les « Premios Martin Fierro 2023 », l'équivalent des Oscars de la télévision. L'évènement sera même diffusé en direct à la télé.

Alexandre Corboz

Rédacteur