PSG : nouveau coup dur pour Galtier, au tapis !

Nouveau coup dur pour Christophe Galtier. Après avoir traversé plusieurs zones de turbulences depuis sa nomination sur le banc du PSG l’été dernier, le technicien marseillais ne dirigera pas la séance d’entraînement du jour au Camp des Loges. Le club francilien a communiqué sur ses réseaux sociaux son absence pour « raison médicale », sans en dire plus. Il devrait toutefois effectuer son retour vendredi.

Galtier de retour ce vendredi ?

Le PSG précise que la séance d’entraînement sera assurée par ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento. Pour rappel, le champion de France recevra l’AJ Auxerre dimanche (20h45) lors de la 36e journée de Ligue 1. En cas de succès et de faux-pas du RC Lens face au FC Lorient plus tôt dans l’après-midi (17h05), les Parisiens pourraient officialiser leur titre de champion de France dès ce week-end.