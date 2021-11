PSG : nouveau coup dur pour Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

La situation de Lionel Messi (34 ans) peut-elle devenir préoccupante ? Remplacé à la mi-temps de PSG-LOSC (2-1), vendredi, en raison d'une gêne musculaire, l’attaquant argentin est suivi de près par le staff médical du PSG soucieux que cette gêne ne se transforme pas en lésion. À ce problème, L’Équipe affirme que s’est également ajouté un petit souci à un genou, lui aussi surveillé avec attention !

Hier, l’ampleur des dégâts a fait que Messi est resté travailler à part, avec un kiné. En interne, tout le monde au PSG espère le voir prêt pour le déplacement à Leipzig, mercredi, en Ligue des champions (21h). « Rien ne permet d'affirmer qu'il n'en sera pas, au contraire, mais Mauricio Pochettino ne prendra aucun risque non plus et décidera en fonction de l'évolution de la gêne de son compatriote », glisse le quotidien sportif.

De son côté, Kylian Mbappé sera bien en Allemagne, lui. Victime d'une infection ORL la semaine dernière, le champion du monde français va mieux. Sa participation à la quatrième journée de la phase de groupes de C1 serait une quasi certitude.

La une du journal L'Équipe du lundi 1er novembre



🗞 Lire l'édition > https://t.co/kI3wg6Ox9u pic.twitter.com/wWFmYYfqK2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 1, 2021