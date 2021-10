PSG : nouveau coup dur pour Ramos, on se gausse à Madrid

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Les supporters du PSG devraient encore attendre un peu pour assister aux premiers pas de Sergio Ramos (35 ans) sous leur maillot fétiche. Mardi, Le Parisien indiquait que sa blessure au mollet avançait bien à tel point qu’il était envisageable de le voir intégrer le groupe parisien pour la première fois à l’occasion de la réception du SCO d’Angers (vendredi, 21h).

Les derniers échos venus d’Espagne ne sont pas aussi positifs. Hier soir, sur le plateau d’El Chiringuito, Juanfe Sanz a même été très limpide : « Sergio Ramos ne jouera pas ce vendredi, a déclaré le journaliste espagnol. Il a le feu vert du staff médical mais ils ne veulent pas précipiter son retour à la compétition. »

Si l’information se confirme, Ramos n’aura donc toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG en 10 journées de championnat et deux de Ligue des champions. Du côté de Madrid, on savoure ce moment. « S’il a quitté le Real Madrid, c’est qu’il l’a bien voulu. C'est dommage, il aurait fait la paire avec David Alaba », se gausse Josep Pedrerol. « À 28 ans, Alaba est bien meilleur que Ramos à 35 ans », conclut Edu Aguirre.

