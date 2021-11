PSG : nouveau problème pour Ramos, malaise avec Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le FC Nantes est prévenu : Sergio Ramos pourrait faire ses grands débuts le 20 novembre avec le PSG (17h). Hier, le défenseur central espagnol a repris l’entraînement collectif et a même disputé un petit jeu avec quelques petits camarades. La situation s’améliore mais celle-ci a déjà crispé le PSG en interne. « Le secteur médical parisien s’est retrouvé en première ligne et sous pression. Nasser al-Khelaïfi a demandé des explications et suit de près l’évolution de la santé du défenseur espagnol, explique L’Équipe. Le président parisien n’a goûté que modérément les forfaits successifs du champion du monde 2010, d’autant plus qu’il est grassement payé (6 M€ par an). Si Ramos va mieux, le doute est encore permis. L’inquiétude avec, notamment en Espagne où son cas est étudié de près par la presse locale.

« Tout le monde veut savoir si, un jour, on va revoir le Ramos d’avant. Si Luis Enrique avait finalement raison de ne pas l’emmener à l’Euro et le Real Madrid de ne pas le prolonger. Et aussi parce que sa blessure est très étrange, détaille Anton Meana, journaliste de la radio Cadena SER qui inquiète sur Ramos depuis la saison dernière. Les médecins et les préparateurs physiques qui se sont occupés de lui ces derniers mois m’ont dit qu’il était complètement remis de son opération au ménisque du genou gauche, mais il a des douleurs persistantes au mollet gauche et qui le font rechuter constamment. Il peut passer une visite médicale et courir sans problème, mais quand il fait un effort qui nécessite de la coordination, avec un ballon, de la vitesse… son mollet lui fait mal. L’autre problème, c’est qu’il a soumis son genou et sa jambe a tellement d’efforts ces dernières années, en jouant tous les matches et très souvent sous infiltration, que son corps est en train de lui faire payer et que l’état de sa jambe s’est sérieusement détérioré. Ramos est désespéré parce que pour la première fois de sa carrière, son corps ne lui répond plus. Il sait que cette blessure ne va pas le mettre à la retraite, mais il ne sait pas quand il va pouvoir retrouver son meilleur niveau et surtout être en mesure d’enchaîner les matches. »

Un dernier problème pourrait couper définitivement les jambes de Ramos : ses rapports avec le reste du vestiaire du PSG. Si celles-ci sont globalement bonnes, L’Équipe révèle qu’en privé, il a regretté certaines attitudes indolentes à la perte du ballon. Et avec Lionel Messi ? Son rapport avec l’ex-Barcelonais est cordial « mais on n’efface pas dix ans de Clasicos comme ça », glisse un intime du vestiaire parisien.

