PSG : nouvelle inquiétude pour Mbappé ?

Il y a un PSG avec et sans Kylian Mbappé (24 ans). Ceux qui en doutaient encore en sont désormais assurés après avoir assisté à la défaite d’hier contre le Bayern Munich en 8es de finale aller de la Ligue des champions (0-1).

Entré en jeu à la place de Carlos Soler (57e), l’attaquant de 24 ans n’a pas pu empêcher la défaite du PSG mais il a fait reculer à lui tout seul la défense bavaroise et même égalisé avant que son but ne soit invalidé par la VAR. Mbappé n’était pourtant pas à 100% de ses moyens physiques.

Cela s’est vu sur certaines séquences. Et le risque qu’il ait repris trop tôt après sa blessure à la cuisse n’est pas écarté, selon L’Équipe. Lui-même ne le nie pas. « Je me sens du mieux que je peux, je ne suis pas à 100% mais je me sentais suffisamment bien pour essayer d’aider les copains », a-t-il glissé sur Foot Mercato en grimaçant.