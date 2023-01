PSG : nouvelle récompense pour Kylian Mbappé

Meilleur buteur de L1 avec 13 buts, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a été sacré meilleur joueur de novembre-décembre par l'UNFP. Mbappé avait inscrit 2 buts sur la période.

Le grand 8 pour « Kyky »

«Le Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre-décembre de Ligue 1 Uber Eats est décerné à l’attaquant du Paris Saint-Germain grâce aux votes du public et de ses pairs. Et de 8 pour Kylian Mbappé ! L’attaquant français est décidément insatiable, déjà leader du classement du nombre de Trophées du Joueur du Mois, il accentue son avance avec ce nouveau succès», indique l’UNFP, ce jeudi.

Ah là, on est bien !



Nouvelle année, même Kylian ! C'est la 8ème fois de sa carrière qu'il remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois 😱



🏆🏆🏆🏆 🏆🏆 🏆🏆 (ça commence à faire beaucoup, on aura bientôt plus de place...)



Félicitations Kylian 👏#TropheesUNFP