PSG : Novak Djokovic régale en imitant Lionel Messi !

En zone mixte, après la qualification de l'Argentine contre les Pays-Bas, à la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi avait lancé « Que miras bobo ? » à Wout Weghorst, l'attaquant hollandais. Ce que l'on peut traduire par « Qu'est-ce que tu regardes, abruti ? ». Une scène que Novak Djokovic et Diego Schwartzman, en pleine préparation pour l'Open d'Australie, se sont amusés à rejouer, en salle de musculation, avec le Serbe dans le rôle de Messi et l'Argentin dans celui de Weghorst. Drôle ! 𝐑𝐓 si Djokovic te representa.



📽️ @DjokerNole pic.twitter.com/NEtBR0NbLQ — Relevo (@relevo) January 12, 2023

