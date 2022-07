PSG : Nuno Mendes valide la méthode Galtier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Nuno Mendes va connaître sa deuxième saison avec le PSG. Le défenseur latéral gauche portugais évolue depuis plusieurs semaines sous les ordres de Christophe Galtier, après Mauricio Pochettino la saison passée. Le technicien français semble avoir imposé sa méthode et pour le moment les joueurs semblent assez réceptifs.

Un bon début

Pour RMC Sport, Nuno Mendes s’est exprimé sur le système de Galtier : « On accepte bien. C’est le début, on est en train de s’adapter à ce que demande l’entraîneur. On a des joueurs jeunes, il faut que tout le monde s’intègre avec le maximum de concentration pour pouvoir être prêt pour les matchs qui arrivent. Il y a une très bonne dynamique, avec des bons entraînements, de l’intensité, avec la plus grande concentration de tous les joueurs. Ça va être important durant toute la saison. On va être dans toutes les compétitions, on va donc en avoir besoin pour bien représenter le PSG »