PSG, OGC Nice : Christophe Galtier menacé de mort et sous protection policière !

Depuis la révélation par Romain Molina tard hier soir d'un mail envoyé par Julien Fournier (ex-DG de l'OGC Nice) à la direction d'Ineos, Christophe Galtier a été emporté dans un cyclone médiatique. Accusé d'avoir tenu des propos « discriminatoires » à l'égard de toute une frange de son vestiaire (les joueurs musulmans), le coach du PSG fait l'objet d'une enquête de sa propre direction mais l'histoire devrait aussi être portée en jusitce.

Par le biais de son avocat, Maître Olivier Martin, Christophe Galtier a aussi annoncé sa volonté de porter plainte contre Julien Fournier, à l'origine de ce mail qu'il juge « injurieux et diffamatoire ». Il faut dire que la journée du Marseillais a été plus qu'animée.

Galtier saturé de messages d'insultes et de menaces

Selon RMC Sport, Christophe Galtier aurait reçu près de 5000 appels et messages « dont certains étaient clairement des menaces de mort ». Dès hier soir, le coach parisien a même été placé sous protection personnelle et famiale face au sérieux de la menace.

Du côté du PSG, on reste très prudent et factuel sur l'affaire. Engagé de longue date dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations, le club de la Capitale attend que toute la lumière soit faite sur ce fameux mail : « Le Paris Saint-Germain retient le démenti ferme de son coach et réaffirme son engagement dans la lutte contre le racisme », peut-on lire en clôture de ce communiqué.