PSG, OGC Nice : Digard poussé par Ineos à éviter la polémique avec Galtier ?

Présent en conférence de presse mercredi avant le match de Coupe d'Europe contre Bâle (2-2) et attendu ce samedi sur le sujet, Didier Digard ne devrait pas en dire beaucoup plus sur l'affaire Galtier, qui secoue les microcosmes niçois et parisiens actuellement.

« Deux versions s'affrontent, la vérité arrivera de toute façon. Je n'ai aucune crainte que ça nous perturbe. Nous, on est unis. Il n'y a aucune faille entre nous, entre joueurs et staff », a glissé le technicien s'en tenant peu ou prou au communiqué laconique publié par Inéos quelques heures plus tôt.