PSG, OGC Nice : du lourd tombe encore sur Galtier !

Ce mardi soir, le journaliste d’investigation, Romain Molina, a porté de graves accusations à l'encontre de Christophe Galtier, annonçant qu'il se serait plaint lors de son passage à l'OGC Nice qu’il y ait trop de joueurs noirs et musulmans dans son effectif. De lourdes accusations confirmées dans la foulée par le chroniqueur de RMC Sport, Daniel Riolo, qui en a profité pour publier un mail envoyé par Julien Fournier au directeur du football d'Ineos, Dave Brailsford. Dans ce mail, le directeur sportif de l'époque du Gym accusait Christophe Galtier de racisme.

Les graves accusations de Fournier contre Galtier

"Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier). Une fois son fils/agent parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe", a notamment écrit Julien Fournier dans ce mail.

"Il m’a dit "hier soir" je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de "noirs" puis d’ajouter : "Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas", il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau", a-t-il poursuivi.

🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 2/2) pic.twitter.com/ZJ7wro8yRJ — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023

