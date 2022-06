PSG, OGC Nice : Galtier en finale face à un autre coach pour remplacer Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

L'avenir de Mauricio Pochettino scellé en interne, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi cherchent un nouveau coach pour le banc du PSG. Aujourd'hui, toutes les sources s'accordent à le dire : Christophe Galtier est l'un des tous premiers choix du board francilien.

Que ce soit le Parisien, Goal.com ou RMC Sport, on assure même qu'on a à faire au choix n°1 ou n°1 bis. Le Parisien évoque notamment d'un « match serré » entre le coach de Nice et un autre technicien dont l'identité demeure secrète mais qui serait plus jeune que lui. Ce qui efface de facto la nouvelle piste José Mourinho (AS Rome), de toute façon vite démentie par Gianluca Di Marzio.

Un coach plus jeune en rival

Concernant Galtier, il est écrit que « sa fidélité au projet niçois du milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos, pourrait constituer un obstacle, au-delà de l'indemnité que le PSG devra verser pour le libérer de ses deux dernières années de contrat ».

Au sujet du (ou des) profil(s) en concurrence, les pistes Ruben Amorim (Sporting) et Marcelo Gallardo (River Plate) se sont éliminées d'elles-mêmes, souhaitant continuer l'aventure dans leur club. Le spectre de Sergio Conceiçao (FC Porto) est encore là. Et Thiago Motta, qui était un nom également évoqué, est en train de se libérer de la Spezia...

