PSG, OGC Nice : Ineos n'a pas tardé à répondre au Qatar pour Manchester United !

Alors que le Qatar a officialisé son intérêt pour Manchester United et formulé une offre XXL pour récupérer les Red Devils, le Sheikh Al Thani est loin d'être le seul à avoir lancé les hostilités ce vendredi.

Fabrizio Romano et le média britannique The Athletic assurent en choeur que Jim Ratcliffe, le boss d'Ineos et actionnaire majoritaire de l'OGC Nice, a aussi dégainé sa proposition XXL sans en dévoiler pour l'heure le montant.

Concernant l'offre de la fondation Nine Two, propriété du Sheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, elle porterait sur une somme comprise entre 4,5 et 5,6 milliards d'euros. Offre très supérieure aux attentes de la famille Glazer...

After Sheikh Al Thani, also INEOS bid for Manchester United has been submitted tonight. ?￰゚ヤᄡ #MUFC



Sir Jim Ratcliffe wants to buy the club as stated in public — the proposal is now confirmed as per @TheAthleticFC. pic.twitter.com/MP2JfKXyEa