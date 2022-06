PSG, OGC Nice : la principale menace pour Galtier vient de Doha

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Après le refus de Jose Mourinho, l’abandon de pistes comme celle d’Antonio Conte, et d’autres rumeurs tombées dans l’oubli, deux candidats semblent désormais en pole position pour remplacer Mauricio Pochettinoi au PSG. Le quotidien régional, Le Parisien, dévoilait que le duel se jouait entre Chirstophe Galtier et un autre entraîneur dont le nom n’a pas fuité. France Bleu Paris rajoute que Galtier relève du choix de Luis Campos, l’autre nom est poussé par Doha, précise le journaliste Bruno Salomon.

Pour ce qui est de ce « candidat mystère » choisi par le Qatar, c’est le grand flou et aucun détail n’a filtré sur son identité. Les rumeurs s’embrasent et du côté des supporters parisiens on espère encore évidemment qu’il s’agisse de Zinedine Zidane.

