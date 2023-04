PSG, OGC Nice : le clan de Galtier et Fournier sortent du silence, les Ultras de Nice jubilent

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Ce n'est pas franchement la semaine de Christophe Galtier. Sorti très énervé de la victoire du PSG face à Nice (2-0) samedi où il n'a pas apprécié les insultes des Ultras, le Marseillais est désormais dans l'oeil du cyclone depuis la sortie dans la presse d'un mail de Julien Fournier (ex-DG de l'OGC Nice) se plaignant des agissements de son ancien coach en fin de saison dernière.

Alors que Christophe Galtier se retrouve sous la pression du PSG où une enquête interne est menée pour savoir si ses soucis avec les joueurs de confession musulmane sont avérés et où le CUP (Collectif Ultras Paris) met la pression, les Ultras Populaire Sud ont clairement décidé de finir le travail amorcé en fin de semaine dernière.

Les Ultras Populaire Sud jubilent des soucis de Galtier

Dans un communiqué lapidaire, l'ancienne BSN s'est défendue d'avoir été trop loin : « On cherche toujours les termes injurieux sur la banderole ?! (…) Il connaît parfaitement l’origine du chambrage de la banderole, il en avait rigolé lors de sa première réunion au club avec nous. Un brin manipulateur le monsieur ». Puis les Ultras se sont félicités des récentes fuites du mail de Fournier à Brailsford : « Christophe, quand on a le cul sale, faire des vagues, ça fait remonter la merde ».

? Première réaction de Galtier, par l'intermédiaire de son avocat. Il conteste "avec la plus grande fermeté". — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2023

Fournier assure ne pas être à l'origine des fuites

De son côté, Julien Fournier est sorti du silence sur l'affaire dans Nice-Matin, assurant ne pas être à l'origine des fuites : « Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépends. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu ».

L'avocat de Galtier démonte les accusations

Enfin, quelques minutes après ces deux réactions, Christophe Galtier « conteste avec la plus grande fermeté » les accusations de ce mail et les propos discriminatoires qu'on lui prête. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son avocat à l'AFP, assurant que des "poursuites judiciaires" allaient être engagées contre Julien Fournier pour ces propos "injurieux et diffamants". Présent le plus normalement du monde à l'entraînement du PSG ce jour, le Marseillais n'a pas évoqué ses soucis personnels avec les joueurs. Il devrait le faire à l'occasion de sa prochaine conférence de presse avant Lens.