PSG - OGC Nice : les compos officielles sont tombées !

S’il peut finalement bel et bien compter sur Kylian Mbappé, Luis Enrique doit quand même faire sans Fabian Ruiz et Marco Asensio, blessés sur ce match. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont encore un peu court pour être rappelés. Quant à Hugo Ekitike, il est encore écarté. En face, Francesco Farioli pourrait enfin compter sur sa recrue offensive Jérémy Boga, sur le banc ce soir. Mendy et Claude-Maurice sont encore sur le flanc mais il s’agit des seuls absents. Les compos de PSG – Nice PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo (cap.), Skriniar, L.Hernandez – Soler, Zaïre-Emery, Vitinha – Dembélé, G.Ramos, K.Mbappé. Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard – Sanson, Ndayishimiye, K.Thuram – Laborde, Moffi, Diop. Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce vendredi soir (21h, sur Prime Vidéo), le choc PSG – OGC Nice lance la 5ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Alors qu’il n’est jamais simple de digérer un lendemain de trêve internationale, qui plus est avant le retour de la Ligue des Champions, le Paris de Luis Enrique va devoir batailler face aux coriaces niçois de Francesco Farioli. Les compos sont tombées.

Alexandre Corboz

Rédacteur