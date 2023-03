PSG, OGC Nice : les nouvelles offres du Qatar et de Ratcliffe pour MU sont parties !

Les médias anglais et Fabrizio Romano assurent que les ultimes offres de rachat pour Manchester United ont été formulées ce mercredi. Elles proviennent des deux derniers candidats en lice, le cheikh Jassim al-Thani et sir Jim Ratcliffe. Soit le Qatar, également propriétaire du PSG, et le patron d'Ineos, actionnaire majoritaire de l'OGC Nice. Les montants n'ont pas filtré en vertu de clauses de confidentialité. Selon Romano, chaque camp serait confiant. Al-Thani parce qu'il promet des investissements importants pour renforcer l'équipe première mais aussi l'académie et pour faire évoluer le stade. Ratcliffe, natif de Manchester et fan de MU, parce qu'il estime que son projet est le plus pérenne.

Ce sera la dernière offre pour les deux parties. Désormais, la famille Glazer va les étudier et voir laquelle leur convient le mieux. Après quoi, des négociations exclusives débuteront avec l'heureux élu.

Manchester United sale: Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe’s bids are in 🚨🔴



Sheikh Jassim remains fully engaged and confident in his bid.



Next steps are up to Manchester Utd owners, the Glazers family.



Understand both parties don’t expect an ‘immediate’ response. pic.twitter.com/Vk70501EdZ