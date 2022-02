PSG - OGC Nice : Messi enrage, Pochettino s’agace et s’explique pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG est éliminé de la Coupe de France. Incapable de prendre à revers l’hermétique défense de l’OGC Nice, aux aguets pendant toute la rencontre, les hommes de Mauricio Pochettino ont été sortis sans gloire à l’issue de la séance de tirs au but après l’échec de Xavi Simmons (0-0, 5 tab 6). Le coach du PSG semblait agacé par cette contre-performance et la désillusion qui marquera forcément son bilan à l’heure de faire les comptes.

« On doit être plus clinique devant le but. Il faut être meilleur, a-t-il pesté. Quand vous arrivez aux tirs au but, c’est une loterie. Je pense que lors de la première mi-temps, c’était un peu lent dans le mouvement du ballon. Quand vous jouez contre une équipe qui joue bas, qui réduit les espaces, c’est difficile de se procurer des occasions. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvement, c’était un peu mieux mais pas assez pour l’emporter. Je pense qu'on a été meilleur que Nice, on méritait mieux, on aurait du se créer plus d'occasions, et être plus efficace dans les 20 derniers mètres. »

Messi agacé au Parc

Questionné sur le statut de remplaçant de Kylian Mbappé (23 ans) hier soir, le coach du PSG s’est justifié. « Il avait souffert d’une gêne les derniers jours de la semaine, donc le conseil était de ne pas le faire débuter. Il pouvait jouer 30 ou 35 minutes, c’est ce qu’il a fait », a-t-il clarifié.

Pochettino ne pourra en revanche rien dire que l’attitude de Lionel Messi, qui, comme le souligne L’Équipe, a traversé sa première titularisation en 2022 comme une ombre « avec quelques zests d’agacement en fin de première période lorsqu’il a tenté d’impulser un peu de rythme et vu le ballon repartir vers l’arrière. » L’Argentin (34 ans) n’a il est vrai pas été aidé par Mauro Icardi, six ballons touchés, des déplacements empruntés et une pointe de vitesse qui peut faire croire à Dante, 38 ans, que ses plus belles années sont devant lui.

