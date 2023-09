PSG – OGC Nice : Paris se fait fumer par Moffi pour les adieux de Verratti… Les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Note du match : 14/20

Rencontre plaisante entre une équipe du PSG qui avait fait tourner quelques cadres (Ugarte, Marquinhos) et des Niçois qui montent clairement en régime sous la houlette de leur nouveau coach Francesco Farioli.

Homme du match : Terem Moffi (9)

Le Nigérian a fait mal à Paris en ouvrant d’abord la marque par une frappe contrée (21e) puis en réalisant un énorme travail pour servir Gaëtan Laborde sur le contre du 2-1 (53e) avant de finir d’un solo incroyable face à la défense francilienne (69e).

Les notes des Parisiens

Donnarumma (5) : l’Italien a pris trois buts sans être vraiment fautif, victime de deux frappes contrées. Il a une nouvelle fois été fébrile dans son jeu au pied mais a sorti trois arrêts importants (26e, 55e, 90e+5).

Hakimi (5) : si on l’a vu passeur décisif, avant dernier passeur et souvent aux avant-postes, le Marocain était aux abonnés absents sur le contre du 2-1 qui a tué Paris. Toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts…

Danilo (4) : le Portugais a fait son match… jusqu’à ce qu’il se fasse régulariser par Terem Moffi sur le deuxième but des Niçois (53e).

Skriniar (4) : pataud, le Slovaque a donné l’impression d’avoir 110 ans face à la vitesse de Moffi et aux déplacements de Laborde. Logiquement averti pour une extension du maillot de Guessand qu’il n’arrivait pas à suivre (89e).

L.Hernandez (3) : le Champion du Monde a défendu sur les talons face aux déboulés de Terem Moffi et cela s’est ressenti sur le premier et le troisième but. Un match désastreux de l’ancien du Bayern…

Soler (3) : une nouvelle fois effacé et absent dans l’impact, l’Espagnol n’a pas saisi sa chance en l’absence d’Ugarte, qui l’a remplacé à la 64ème minute avec sa grinta habituelle mais moins de jus qu’à l’accoutumé.

Vitinha (4) : aligné en pointe basse du trio jusqu’à l’entrée d’Ugarte, le Portugais a eu du mal à prendre sa place pendant près d’une heure et a failli donner un but à l’adversaire sur une perte de balle. On a davantage vu le Vitinha de 2022-23 que celui qui s’est libéré cette saison.

Zaïre-Emery (4) : à l’image du milieu parisien, la pépite de l’équipe de France Espoirs a souffert face au pressing haut et aux transitions rapides des Aiglons. La réorganisation du milieu ne l’a pas aidé non plus…

Dembélé (4) : si l’ancien Barcelonais a ses fulgurances balle au pied, ce dernier rate trop d’occasions face au but (28e, 37e) pour qu’on taxe ses prestations de convaincantes. Victime d’un immense souci d’efficacité. Remplacé par Barcola (66e), qu’on a peu vu et qui a pris un carton jaune pour avoir découpé Guessand.

Ramos (3) : le Portugais n’a toujours pas marqué avec son nouveau club. Joueur de surface, il a attendu en vain des munitions pendant 63 minutes. Remplacé par Kolo Muani (64e), qui fêtait sa première et l’a fêté avec une passe décisive.

Mbappé (7) : fautif sur l’ouverture du score, le capitaine du soir de Paris s’est rattrapé avec une frappe sèche pour l’égalisation (29e) et une reprise acrobatique sur un centre de RKM (87e). Ses 6 et 7ème buts de la saison en quatre matchs disputés.

La victoire des Aiglons en chiffres 📌#PSGOGCN pic.twitter.com/VKnUmXSwmf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life