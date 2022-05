PSG, OGC Nice, Stade Rennais : Mbappé connait ses rivaux pour le trophée UNFP du mois d'avril

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels français, vient de dévoiler la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 en avril. Sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé, qui a cumulé 9 buts et 6 passes décisives. Autant dire que le trophée lui est promis. Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais), qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives, et Andy Delort, (OGC Nice), auteur de 4 buts le mois dernier, sont les deux autres nommés.

Alors oui, la 30e cérémonie des Trophées UNFP arrive à grand pas, mais on n'en oublie pas les Trophées du Joueur du Mois de @ligue1ubereats !



Les trois nommés pour le mois d'avril sont :

K.Mbappé

B.Bourigeaud

A.Delort



Votez ici : https://t.co/PYZ969zMpp#TropheesUNFP pic.twitter.com/f0ZSSmaw0g — UNFP (@UNFP) May 9, 2022

Laurent HESS

Rédacteur