PSG - OGC Nice : un Niçois a fait sortir Mbappé de ses gonds lors du match !

Battu ce vendredi sur sa pelouse par l'OGC Nice (2-3), en match d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a concédé sa première défaite de la saison. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Terem Moffi a été le bourreau des Parisiens durant cette rencontre et s'est attiré les foudres de Kylian Mbappé, qui, malgré son doublé, n'a pas pas pu empêcher le revers de son équipe.

Moffi a enervé Mbappé

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous publiée par le diffuseur du match, Amazon Prime Vidéo, sur son compte Twitter, la star du PSG était particulièrement agacé après la célébration de l'attaquant du Gym sur son deuxième but où il a notamment enlevé son maillot. Calmé par Jean-Clair Todibo et Dante, le natif de Bondy ne semble pas avoir eu des mots très tendres envers l'ancien Lorientais.

🧐 La réaction de Kylian Mbappé sur le 3e but des Niçois, agacé par la célébration de Terem Moffi. #PSGOGCN pic.twitter.com/z3TbPrNlkW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 15, 2023

