PSG - OL (2-1) : Daniel Riolo fait allégeance à Bosz et valide la sortie de Messi !

Le PSG s’est imposé difficilement hier contre l’OL. Menés au score, les hommes de Mauricio Pochettino ont dû aller cher la victoire sur un penalty litigieux de Neymar et un but de Mauro Icardi (2-1). Daniel Riolo a livré son analyse et n’a pas manqué d’encenser Peter Bosz.

« Il va réussir. C’est désormais certain. Les joueurs assimilent l’exigence de sa méthode. Ce n’était pas juste de vains mots d’avant-match, a-t-il commenté sur RMC Sport. S’il est ambitieux au Parc, alors il le sera partout. Au-delà du résultat, il y a tellement d’éléments positifs à retenir. Et surtout un objectif clair qui ne peut être que sur le podium et pas loin du PSG. »

« Sortir Messi peut sembler fou, mais c’était juste »

Du côté du PSG, le polémiste n’a pas été choqué par le penalty obtenu par Neymar. « Ma vision, c’est que Neymar, plutôt bon dimanche soir, a obtenu un penalty. Et vous mettez ce que vous voulez comme sous-entendu dans l’usage du verbe "obtenir". C’est juste une action basique du foot. L’attaquant provoque, cherche et parfois obtient. Ce n’est pas une erreur, c’est le foot », a-t-il relevé.

Autre polémique : la sortie de Lionel Messi à la 76e minute qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Riolo ne s’y prête pas : « Sortir Messi peut sembler fou, mais c’était juste. Les entrées de Hakimi puis Icardi ont permis à Paris de gagner. Mbappé est allé dans sa zone de confort pour la passe décisive à un 9 qu’il n’y avait pas jusque là. L’action finale a rappelé, s’il le fallait, que le seul indispensable, c’est Mbappé. »

