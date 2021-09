PSG – OL (2-1) : Henry et Pochettino tentent déjà d'éteindre la première polémique Messi

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Titulaire pour la première fois avec le PSG, Lionel Messi n'a pas apprécié d'être remplacé dès la 76e minute du match face à l'OL (2-1). L'Argentin a notamment refusé de serrer la main à Mauricio Pochettino, filant, boudeur, vers le banc de touche sous l'incompréhension de certains de ses coéquipiers (son ami Leandro Paredes en tête).

« Ne commençons pas la polémique »

Un premier malaise qui ne sera surement pas le dernier dans la difficile gestion des égos qui attend Pochettino avec Paris. Consultant pour Amazon Prime Vidéo, Thierry Henry a déjà été invité à donner son avis sur l'accident et il n'a pas voulu en faire des tonnes : « Est-ce que je suis surpris ? Non, pas vraiment. Ca ne me surprend pas. Il ne voulait peut-être pas sortir. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Ne commençons pas la polémique. Il voulait sûrement rester sur le terrain pour pouvoir marquer. Mais ça viendra, ça viendra tranquillement. (…) Il faut un temps d'adaptation même pour le meilleur joueur du monde ».

De son côté, Mauricio Pochettino a déjà joué les pompiers de service face aux micros, minimisant l'incident : « Ce sont des décisions qu’on prend pour l’équipe. Tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, on doit faire des choix. Parfois ça peut plaire, d’autres fois un peu moins. Après Messi m’a dit qu’il était bien, tranquille ».