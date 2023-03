PSG - OL : Galtier met ses joueurs en garde, salue Blanc et évoque l'avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

PSG-OL, un classique marqué par le retour de Blanc

"Un PSG - OL est un des grands classiques du championnat, on doit regoûter à la victoire après notre défaite contre Rennes ! C’est aussi le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, qui a écrit de belles pages de l’histoire du PSG. On lui souhaite un bon retour et un bel accueil !"

Il met ses joueurs en garde

"Il ne faut pas tomber dans la facilité, nous n'avons que 7 points d'avance, il faut garder l'envie d'aller gagner les matches, nous allons jouer contre des équipes de très bon niveau."

Il reste flou sur l'avenir de Messi

"Concernant l'avenir de Leo, il y a sa position, la position du club, moi je suis focus sur le titre de champions de France, ça discute entre les deux partis mais ça reste très confidentiel."

Neymar avance bien dans sa rééducation

"Neymar est venu 2 fois au centre d’entraînement lors de cette quinzaine pour évaluer sa cheville post-operation. On suit son process de rééducation, je suis pour envoyer un message mais après le laisser se concentrer sur sa rééducation."

Il a vu des jeunes à l'œuvre

"On a profité de la trêve pour intégrer 8-9 joueurs du centre de formation aux entraînement. Déjà pour accompagner les joueurs professionnels mais aussi pour les observer !"